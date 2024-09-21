Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Yenerek 3 Puanı Kaptı

Galatasaray'ın Dikkat Çekici Derbi Zaferi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide, Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın 57. dakikasında Galatasaray, hızlı bir kontratakla etkili oldu. Mert Müldür'ün ayağının altından kaçan topu kapan Yunus Akgün, rakip ceza sahası önüne kadar geldi ve sağ kanattan destek çıkan Osimhen'e pas verdi. Osimhen'in yerden vuruşunu Kaleci Livakovic kontrol etti.

59. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Sara, rakibinden sıyrılıp Torreira ile verkaç yaptı ve ceza sahasına girerek uzak köşeye plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-3.

61. dakikada Fenerbahçe, penaltı kazandı. Fred, ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesiyle düştü. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 63. dakikada penaltıyı kullanan Dzeko, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3.

78. dakikada Yunus Akgün, kendi yarı sahasından kaptığı topla rakip ceza alanı önüne geldi ve Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına girip şutunu çekti. Ancak Livakovic, bu şutu kurtardı. Dönen topu Osimhen tamamlayamadı.

88. dakikada İrfan Can Kahveci, ceza sahasında En-Nesyri'ye ortasını yaptı ancak onun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

90+4. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasında, İrfan Can Kahveci topu En-Nesyri'ye indirdi. En-Nesyri'nin vuruşu Muslera'dan döndü, fakat Nelsson müdahale etti ve golü engelledi.

Maç sonunda Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 3-1'lik bir üstünlükle sahadan ayrıldı.