Galatasaray Futbol Takımı Avusturya Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Avusturya Kampında Çalışmalarını Sürdürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için Avusturya'daki kampına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında bulunan kamp alanında antrenman yapıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk Yönetiminde Antrenman

Kamp içerisinde, Okan Buruk yönetimindeki takım, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk yarısını basına açık tuttu.

Dinamik ısınma ile başlayan antrenman, ardından pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, üç gruba ayrılarak dar alanda baskı ve pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinin ise basına kapalı olarak geçtiği ve taktik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Millilerin Kamptan Ayrı Çalışmaları

Ayrıca, A Milli Takım ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için mücadele eden bazı oyuncular; Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, ve Yunus Akgün, takım çalışmalarından ayrı olarak kendi programlarını sürdürdü.

Galatasaray, kamp dönemine akşam yapacağı antrenman ile devam etmeyi planlıyor.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Antrenmanda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira (solda) da yer aldı.