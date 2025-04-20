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Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbolda Şampiyonluğunu Kutladı

Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupasını kazandı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 17:16
Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbolda Şampiyonluğunu Kutladı

Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Şampiyonu

Sarı-kırmızılı takım, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Final serisinin üçüncü maçı, Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Maç sonrası düzenlenen ödül töreninde, şampiyon takım ve finalist oyunculara madalyaları takdim edildi.

Kaptan Ferit Gümüş’ten Kutlama Mesajı

Galatasaray Fuzul'un kaptanı Ferit Gümüş, şampiyonluğu taraftarlara armağan ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta o ruhu yansıtamadık ama bu hafta fazlasıyla o ruhu yansıttık. Takımdaki genç arkadaşlarımı kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum, nice şampiyonluklara," ifadelerini kullandı. Ayrıca, önümüzdeki ay İtalya’da başka bir kupa için mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Mücahit Günaydın: "Çok Mutluyum"

Sarı-kırmızılı oyunculardan Mücahit Günaydın, şampiyonluğun kendisi için uzun zamandır beklediği bir başarı olduğunu dile getirdi. "Çok mutluyum, sezon boyunca bu anı bekliyordum. Fenerbahçe'yi de zorlu mücadelelerinden dolayı tebrik ederim," diyen Günaydın, taraftarların desteğinin şampiyonluktaki önemine değindi.

Maçın sonunda sarı-kırmızılı oyuncular, kupayı havaya kaldırarak büyük bir coşku ile kutlama gerçekleştirdi. Ortaya çıkan birliktelik ve dayanışma, takımın gelecekteki başarılarının habercisi oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Fuzul, kupasını aldı. Galatasaraylı Fuzul oyuncusu Mücahit Günaydın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Fuzul, kupasını aldı. Galatasaraylı Fuzul oyuncusu Mücahit Günaydın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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