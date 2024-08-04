Galatasaray, Gabriel Sara ile Transfer Görüşmelerini Sürdürüyor

Galatasaray, Gabriel Sara ile Anlaşma Sağlamak Üzere

Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, Galatasaray Kulübü ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a iniş yaptı.

İstanbul'a Geliş

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Championship liginde Norwich City forması giyiyor. Sara, özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne ulaştı.

Galatasaray Formasıyla Karşılama

Uçaktan inerken Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Daha sonra, konaklayacağı otele geçiş yaptı.

Galatasaray’ın, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Sara ile sözleşme imzalaması bekleniyor.