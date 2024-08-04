Galatasaray, Gabriel Sara ile Transfer Görüşmelerini Sürdürüyor

Galatasaray, Gabriel Sara ile Anlaşma Sağlamak Üzere
Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, Galatasaray Kulübü ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a iniş yaptı.
İstanbul'a Geliş
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Championship liginde Norwich City forması giyiyor. Sara, özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne ulaştı.
Galatasaray Formasıyla Karşılama
Uçaktan inerken Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Daha sonra, konaklayacağı otele geçiş yaptı.
Galatasaray’ın, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Sara ile sözleşme imzalaması bekleniyor.