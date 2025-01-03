Galatasaray, Göztepe'yi Ağırlıyor: Süper Lig'de Zirve Mücadelesi

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'yi Konuk Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe'yi RAMS Park'ta ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.

Galatasaray'ın Başarılı Performansı

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, ligdeki yenilgisiz tek takım olma unvanını koruyor. Topladıkları 44 puan ile haftaya zirvede giren Galatasaray, taraftarlarına 3 puan için umut veriyor.

Göztepe'nin Durumu

Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet ile 28 puan toplayarak 4. sırada yer almakta. İki takım arasındaki bu maç, her iki ekip için de büyük önem taşıyor.

Galatasaray'da Sakatlık ve Sınırda İsimler

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma yaşayan Icardi, takım için önemli bir eksiklik doğuruyor.

Ayrıca, Göztepe maçı öncesinde Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcuların yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda, 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında oynayamayacaklar.

Ligin En Görev Sırasındaki Takımı

Galatasaray, Süper Lig'de 47 gol atarak en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kalesinde ise toplamda 19 gol görüldü. Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 15 maçta 12 gol kaydetmiş durumda. Süper Lig'deki 11 karşılaşmada 9 gol atan Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Yunus Akgün'ün Başarısı

Galatasaray'ın bir başka başarılı ismi Yunus Akgün, bu sezon toplamda 10 gol kaydederek büyük bir katkı sağladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan Akgün, Süper Lig'de ise 16 maçta 5 gol attı.

Sahada Sadece Evinde Puan Kaybetti

Bu sezon Süper Lig'de yalnızca sahasında puan kaybeden Galatasaray, deplasmandaki tüm maçlarını kazandı. Evinde Kasımpaşa ve Eyüpspor ile berabere kalan Cimbom, yenilgisiz unvanını sürdürmek için sahaya çıkacak.