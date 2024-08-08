Galatasaray, Hatayspor ile Sezon Açılışına Hazır

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, antrenmanlarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Hazırlık Detayları

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma ile start aldı. Üç grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden hazırlık, taktik çalışmalarla sona erdi.

Maç Bilgileri

Galatasaray ve Atakaş Hatayspor arasında gerçekleşecek sezonun açılış maçı, RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak.