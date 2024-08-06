Galatasaray, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Tamamlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında 9 Ağustos Cuma günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Bunun için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürmeye devam ediyor.

Antrenman Detayları

Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenman, üç grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile devam etti. Topa sahip olma çalışmaları sonrasında ise, ekip dört takımlı bir turnuvada mücadele etti.

Yeni Transfer: Gabriel Sara

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, takım ile birlikte ilk antrenmanına katıldı ve performansını sergiledi.

Gelecek İdman

Galatasaray, yarınki antrenmanıyla Hatayspor karşılaşması için hazırlıklarına devam edecek.