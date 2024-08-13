Galatasaray Hazırlıklara Devam Ediyor: Konyaspor Maçı Öncesi Çalışmalar Sıkı Tutuluyor

Galatasaray, Konyaspor Maçına Odaklandı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile zorlu bir deplasman müsabakasına çıkacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Sarı-kırmızılı ekibin, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın başlangıcı, dinamik ısınma hareketleriyle yapıldı. Teknik direktörü Okan Buruk yönetimindeki çalışma, üç grup halinde yapılan 8’e 2 pas organizasyonuyla sürdürüldü.

İdman, takımın taktiğe yönelik çalışmalarıyla son buldu.

Gelecek Hazırlıklar

Galatasaray, 16 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Konyaspor karşılaşması öncesinde, yarın da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.