Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda Fino Kaposvar ile Karşılaşıyor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Macaristan'nın Fino Kaposvar ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Kaposvar Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı, Bulgaristan Voleybol FederasyonuAtanas Varbanov ile Polonya Voleybol Federasyonu'ndan Szymon Pindral yönetecek.

CEV Kupası’nda son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ilk maçında mücadele verecek. Fino Kaposvar ise bir önceki turda Kuzey Makedonya temsilcisi VC Strumica ile karşı karşıya gelmiş ve deplasmanda 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında sahasında 3-0 galip gelerek, altın setle 15-11'lik skorla son 16 turuna yükselmişti.

Maçın rövanşı ise 21 Kasım saat 20.00'de Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.