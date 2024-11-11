DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,74 0,26%
ALTIN
2.949,68 0,68%
BITCOIN
2.798.161,47 -2,85%

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda Fino Kaposvar ile Karşılaşıyor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turunda Fino Kaposvar ile yarın karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:53
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda Fino Kaposvar ile Karşılaşıyor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Macaristan'nın Fino Kaposvar ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Kaposvar Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı, Bulgaristan Voleybol FederasyonuAtanas Varbanov ile Polonya Voleybol Federasyonu'ndan Szymon Pindral yönetecek.

CEV Kupası’nda son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ilk maçında mücadele verecek. Fino Kaposvar ise bir önceki turda Kuzey Makedonya temsilcisi VC Strumica ile karşı karşıya gelmiş ve deplasmanda 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında sahasında 3-0 galip gelerek, altın setle 15-11'lik skorla son 16 turuna yükselmişti.

Maçın rövanşı ise 21 Kasım saat 20.00'de Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'nın Buz Pateni Yıldızı Selin Eren Hedefini Büyütüyor
2
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia ile karşılaşıyor
3
Mersin'de 8. Uluslararası Satranç Turnuvası Heyecanı Başladı
4
2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası Finali İstanbul'da
5
Ismail Jakobs: Yeni Hedefimiz Şampiyonluk
6
Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklara Başladı
7
Türkiye Kadın Voleybol Takımı Yarı Finalde İtalya'ya Yenildi

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak