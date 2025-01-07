Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 Mağlup Etti

Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı Mağlup Etti

SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD karşısında domine eden bir performans sergileyerek maçı 3-0’lık skorla kazandı.

Bu önemli galibiyet, Galatasaray HDI Sigorta'nın ligdeki durumu açısından büyük bir katkı sağladı. Takım, rakiplerine karşı gösterdiği üstün oyunla dikkat çekti.

Maç boyunca sergilenen ekip uyumu ve mücadeleci ruh, taraftarları sevindirdi. Galatasaray HDI Sigorta'nın bu galibiyeti, sezonun geri kalan kısımlarında da başarılarının devamını umut ediyor.