Galatasaray, ikas Eyüpspor Hazırlıklarına Başladı — İlkay Gündoğan İlk İdmana Çıktı

Galatasaray, ikas Eyüpspor hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başladı.
İki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman; dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
İlkay Gündoğan takımla ilk idmanda
Sarı-kırmızılıların İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, takımla ilk idmanına çıktı.
Galatasaray, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.