Galatasaray, İkas Eyüpspor Maçı İçin Kemerburgaz'da Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağı maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:12
Trendyol Süper Lig'in 5. haftası öncesi son çalışmalar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı İkas Eyüpspor karşılaşması için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İdman, dinamik ısınmayla başladı.

Çalışma iki grup halinde devam etti; oyuncular 8'e 2 pas çalışması üzerinde durdu ve antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın 10.30'da yapacağı idmanla sürdürecek.

