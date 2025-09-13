Galatasaray, ikas Eyüpspor'u 2-0 Yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Icardi ve Yunus Akgün'den geldi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 19:03
Galatasaray, ikas Eyüpspor'u 2-0 Yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta

Galatasaray, ikas Eyüpspor'u 2-0 Yendi

Trendyol Süper Lig - 5. hafta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

48. dakikada Icardi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

64. dakikada Icardi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında penaltı noktası civarındaki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı çeldi.

69. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

72. dakikada Ampem'in ceza yayı önünden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

73. dakikada Galatasaray öne geçti. Sallai'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-0.

75. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Felipe, topu kornere gönderdi.

89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ampem'in hatalı pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

90+4. dakikada Jakobs'un topa dokunuşuyla meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdi. Barış Alper'in penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, topu kornere çeldi.

Maç sonucu: Galatasaray 2 - ikas Eyüpspor 0

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık'ı 36-23 Yendi
2
Galatasaray, ikas Eyüpspor'u 2-0 Yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
3
Davis Kupası: Sırbistan, A Milli Erkek Tenis Takımını 3-1 Yendi
4
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta
5
Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor'u 2-1 Yendi
6
Arda Güler'in golüyle 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye