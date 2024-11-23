Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hakem Hatalarına Dikkat Çekti

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Çarpıcı Açıklamalar

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Bodrum'da yaptığı açıklamada, Trendol Süper Lig'deki hakem kararları ve federasyon uygulamalarını sert bir dille eleştirdi.

"Ligin Çivisinin Erken Çıkması Beklenmiyordu"

Öztürk, ligdeki hengamenin beklenmedik bir hızla geliştiğini belirterek, "Ligin çivisinin bu kadar erken çıkmasını beklemiyorduk" dedi.

Osimhen'in Ülkeye Katkısı

Galatasaray'ın önümüzdeki hafta oynayacağı Sipay Bodrum FK maçından önce yaptığı açıklamada, Victor Osimhen'in kalitesine dikkat çekti ve ülkeye böyle oyuncuların gelmesine devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hakem Hataları ve Umutlar

Öztürk, son haftalarda yaşanan güncel olaylardan dolayı şaşkınlık içinde olduklarını aktararak, İkinci sıradaki rakibin maç sonucuna göre yorum yapmanın standart hale geldiğini vurguladı.

Ayrıca, Kayseri'deki hafta sonu karşılaşmasında verilen penaltının "akıllara ziyan" olduğunu belirten başkan, hakemlerin hata yapabileceğini kabul etmekle beraber, VAR uygulamasının işin içine girmesi gerektiğini savundu.

Federasyona Yönelik Eleştiriler

Öztürk, hakemlerin ve federasyon davranışlarının kendileri için büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Federasyon, Mourinho gibi isimlere ses çıkarmadan, Türk futboluna zarar vermekten çekinmiyor" dedi. Bu durumu yöneticilerin göz ardı etmemesi gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk, yaşanan tüm bu olayların Türk futbolunu olumsuz etkilediğini vurguladı ve durumun daha fazla tolerans gösterilemeyecek kadar ciddi hale geldiğini aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.