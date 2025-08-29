Galatasaray ile Çaykur Rizespor 47. randevu: İstatistikler ve geçmiş skorlar

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 47. randevu

EMRAH OKTAY - Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

Genel istatistikler

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 46 lig maçından 32'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı; 7 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 113 golüne, yeşil-mavililer 47 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 23 kez karşılaştı. Galatasaray bu karşılaşmalardan 17'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 64 golüne, Çaykur Rizespor 21 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Karadeniz temsilcisini konuk ettiği son 3 lig maçında 4 ve üstü gol attı; söz konusu müsabakaları 4-2, 6-2 ve 5-0'lık skorlarla kazandı.

Son 6 maçı Galatasaray kazandı

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 6 maçı sarı-kırmızılı takım kazandı.

Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 müsabakayı 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0 ve 2-1'lik skorlarla galip tamamladı. Söz konusu maçlarda 21 gol atan 'Cimcom' kalesinde 7 gol gördü.

Farklı skorlar ve en gollü maç

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda ve geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 46 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 46 maçın 43'ünde fileleri havalandırdı; gol bulamadığı 3 karşılaşmayı deplasmanda kaybetti.