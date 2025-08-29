DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,07 0,17%
ALTIN
4.516,94 -0,21%
BITCOIN
4.530.026,23 1,64%

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 47. randevu: İstatistikler ve geçmiş skorlar

Galatasaray ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de yarın 47. kez karşılaşıyor. İki takımın ligdeki galibiyet, gol ve İstanbul performansları özetlendi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:05
Galatasaray ile Çaykur Rizespor 47. randevu: İstatistikler ve geçmiş skorlar

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 47. randevu

EMRAH OKTAY - Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

Genel istatistikler

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 46 lig maçından 32'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı; 7 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 113 golüne, yeşil-mavililer 47 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 23 kez karşılaştı. Galatasaray bu karşılaşmalardan 17'sini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 64 golüne, Çaykur Rizespor 21 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Karadeniz temsilcisini konuk ettiği son 3 lig maçında 4 ve üstü gol attı; söz konusu müsabakaları 4-2, 6-2 ve 5-0'lık skorlarla kazandı.

Son 6 maçı Galatasaray kazandı

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 6 maçı sarı-kırmızılı takım kazandı.

Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 müsabakayı 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0 ve 2-1'lik skorlarla galip tamamladı. Söz konusu maçlarda 21 gol atan 'Cimcom' kalesinde 7 gol gördü.

Farklı skorlar ve en gollü maç

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda ve geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 46 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 46 maçın 43'ünde fileleri havalandırdı; gol bulamadığı 3 karşılaşmayı deplasmanda kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray ile Çaykur Rizespor 47. randevu: İstatistikler ve geçmiş skorlar
2
Hüsrev Doğru, Kızına Verdiği 'Dünya Şampiyonluğu' Sözü İçin Varna'ya Hazırlanıyor
3
Fatma Belinay Ergin Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor
4
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı
5
Evin Demirhan Yavuz: Olimpiyat Madalyasıyla Mindere Veda Etme Hedefi
6
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı
7
Bakan Bak'tan Selin Hürmeriç'e Tebrik: Atina'da Gümüş Madalya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı