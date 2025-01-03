Galatasaray ile Göztepe, 61. Randevusuna Çıkıyor

Galatasaray ile Göztepe, 61. Randevusunu Oynuyor

Galatasaray ve Göztepe, Süper Lig'de yarın 61. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 60 maçtan 35'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı ve 13 müsabaka berabere sonuçlandı. Ayrıca, atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 95-44 üstünlüğü bulunuyor.

İstanbul'daki Maçlar

Yarın oynanacak maçla birlikte iki ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarında 31. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önceki müsabakalarda Galatasaray, 19-3'lük galibiyetle öne çıkıyor. İstanbul'da 8 maç berabere sonuçlanırken, Galatasaray 50, Göztepe ise 17 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da en son 1972-1973 sezonunda 1-0 galip geldiği Galatasaray'a karşı, deplasmanda yaptığı 15 maçta galibiyet elde edemedi. İzmir ekibi, bu süreçte 13 maçı kaybetti, yalnızca 2'sinde berabere kaldı. Bu durum, Göztepe taraftarlarını üzüntüye boğdu.

Galatasaray'ın İstanbul Performansı

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 9 maçtan galip ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Cimbom, rakibini dörder kez 3-1, ikişer defa 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 2-0, 4-1 ve 2-1'lik skorlarla da rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Farklı Skorlar

İki ekip arasında geride kalan 60 lig maçında, en farklı skorlara Galatasaray imza attı. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959 yılında ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe, rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlarla galip gelme başarısı gösterdi.