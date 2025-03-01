Galatasaray ile Kasımpaşa 42. Randevuda: Rekabet ve İstatistikler

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 42. kez yarın karşılaşacak. Galatasaray, galibiyetlerdeki üstünlüğünü sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 08:54
Galatasaray ile Kasımpaşa 42. Randevuda: Rekabet ve İstatistikler

Galatasaray ile Kasımpaşa 42. Randevuda

Galatasaray ve Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan lig maçlarında Galatasaray 26 galibiyetle önde bulunuyor. Ayrıca, Galatasaray bu karşılaşmalarda toplam 84 gol atarken, Kasımpaşa 45 golle cevap verdi.

Son 5 Maçta Galatasaray Üstün

Sarı-kırmızılı ekip, son 5 maçında Kasımpaşa karşısında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte Galatasaray, rakibini 4 kez mağlup ederken 1 maçta da berabere kaldı. Bu 5 karşılaşmada 13 gole ulaşan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü.

Kasımpaşa'daki Maçlar

İki ekip, yarınki maçı yapacakları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce toplam 14 kez karşılaştı. Kasımpaşa bu stadyumda Galatasaray karşısında 3 kez galip gelirken, Galatasaray deplasman maçlarında 8 galibiyet almıştır. Ayrıca, 3 kez de maçlar berabere sonuçlanmıştır. Kasımpaşa, bu karşılaşmalarda toplam 20 gol atarken, sarı-kırmızılılar 32 golle yanıt verdi.

En Farklı Skorlar

Galatasaray, Kasımpaşa'ya karşı en farklı galibiyetini 5-0 ve 4-0'lık skorlarla elde etmiştir. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Galatasaray’a 4-0'lık bir mağlupiyet yaşatmıştır. Ayrıca, 1962-1963 sezonunda Galatasaray’ın 5-2 kazandığı ve geçen sezon oynanan 4-3'lük karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü mücadeleler olarak kaydedilmiştir.

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