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Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maçında Öne Çıkan Detaylar

Galatasaray, AZ Alkmaar maçında teknik direktör Okan Buruk’un önderliğinde kadroda değişiklikler yaptı ve taraftarlarıyla sahada güçlü bir destek gördü.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 20:54
Galatasaray'ın AZ Alkmaar Maçında Öne Çıkan Detaylar

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla karşılaşan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Sipay Bodrum FK maçındaki ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray, AFAS Stadı'nda yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Michy Batshuayi ve Victor Osimhen ile başladı. Yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Buruk, dünkü Sipay Bodrum FK maçındaki ilk 11'de Roland Sallai ve Kaan Ayhan ile Metehan Baltacı'nın yer almadığını dikkate alarak, takımını Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi ile sahaya sürdü.

Okan Buruk, maçta bir kez daha 3-4-1-2 formasyonunu benimsedi. Bu sistem, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg karşılaşmasında ve bu sezonki diğer önemli maçlarda da kullanıldı.

Buruk, ileri uçta Osimhen ve Batshuayi ikilisine güvenerek, Icardi'nin sakatlığının ardından gol yollarında bu ikiliyi sahaya sürdü. Daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham karşılaşmalarında Osimhen-Icardi ikilisini kullanan Buruk, bu kez Batshuayi’yi tercih etti.

Öte yandan, Galatasaray taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılı taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımlarını desteklemek için stadda yer aldı. Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da coşkulu desteklerini sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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