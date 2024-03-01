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Galatasaray'ın 'Buruk' günü: Maç sonrası sert konuştu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray, Fatih Karagümrük ile mücadelede yer alırken teknik isim Okan Buruk, takımıyla beraber mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş derbisi öncesinde Buruk hayal kırıklığına dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 13:52
Galatasaray'ın 'Buruk' günü: Maç sonrası sert konuştu

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma Rams Park'ta mücadele yaşandı. Zorlu mücadelede Arda Kardeşler düdük çalarken Okan Buruk'tan kadro üzerinde değişiklikleri açıkladı. Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta değişiklikler yapıldı.

Süper Lig’in 27’nci haftasında Antalyaspor ile oynadıkları mücadelenin ilk 11’inde 6 değişikliğe gidilir. Torreira, Mertens ve Vinicius’a ilk 11’de yer almadığı dikkatleri açıldı. Okan Buruk bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Abdulkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Oliveira ve Zaha’ya ilk 11’de yer verdi. Sarı-kırmızılı ekip sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper Yılmaz. Fatih Karagümrük’ün Galatasaray karşısındaki ilk 11’i ise şu şekilde: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli, Eysseric, Bertolacci, Ryan Mendes, Can Keleş, Marcao.

galatasaray karagümrük
SARI KIRMIZILI TAKIM KUPAYI VEDA ETTİ
Galatasaray deplasmanında 2-0 mağlup edilirken Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken gollerin 6. dakikasında Marcao ile 84. dakikada Ryan Mendes gol atan isim oldu.

Maç sonrasında skorla beraber Galatasaray, Türkiye Kupası'na veda edilirken Fatih Karagümrük tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesiyle başarı yakaladı. Karagümrük, Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Trabzonspor ile eşleşti.

BASKI GOL İLE SONUÇLANMADI
Galatasaray ikinci yarıya iki değişiklikle başlarken Tete ve Oliveria kenara alınırken Kerem demirbay ile Mertens oyuna dahil edildi. Galatasaray, 60. dakikadan sonra baskı artışında bulunurken 3. bölgede oyun kuran Buruk'un öğrencileri yarı zamanlı savunmalar yaşandı. Galatasaray ikinci yarıda daha iştahlı bir oyun ortaya koysa da son bölgede başarılı olamadı. Rakip üzerinde incelemeler yapılırken ve eksik taraflarından yararlanan Fatih Karagümrük galibiyeti hak eden taraftı.

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