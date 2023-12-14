Galatasaray'ın dev transfer planı hayal oldu

Galatasaray'da dev transferler gündeme gelirken Salih Özcan'dan kötü haber geldi. Borussia Dortmund forması giyerek milli oyuncu Alman devi bonservis bedeli istediği öğrenildi.

Galatasaray'ın dev transfer planı hayal oldu
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Galatasaray'ın Okan Buruk'un çok istediği oyuncular başında gelen isim Salih Özcan'ın transferi için çalışmalar başlarken Alman devi Borussia Dortmund kapıyı 20 milyon euro istenirken Galatasaray için sular duruldu.

Borussia Dortmund'un Galatasaray'ın listesinde yer alan Salih Özcan için 20 milyon euro bonservis bedeli talebinde bulundu. Belirtilen rakamın altında teklifi kabul etmeyeceğine dair bilgilendirme yapılırken Dortmund yetkilileri Galatasaray'a karşı kapılar kapandı.

Galatasaray dev transfer

Salih Özcan'ın bu gelişme sonrasında Galatasaray'a gitmek istediğini belirtti. Dormund'da forma giyeceği haberleri yazılırken bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Salih Özcan, toplamda 976 dakika süre verilerek forma giydi. 

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