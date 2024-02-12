Galatasaray'ın Dries Mertens planı açığa çıktı

Dries Mertens'in Kararıyla Galatasaray'da Yeni Bir Dönem: Şampiyonluk Hedefi ve Bardakcı Seferberliği

Galatasaray cephesinde heyecan dorukta! Fenerbahçe'yle berabere kalarak liderlik koltuğuna oturan takımda, gözler Dries Mertens'e çevrildi. Belçikalı yıldızın, Başakşehir karşısında attığı muazzam golün yanı sıra sergilediği etkileyici performans, taraftarları mest etmişti. Ancak, ara transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen teklifler Mertens'in önünde farklı bir seçenek sunmuştu. Ne var ki, 37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bir şampiyonluk daha yaşamak için bu tekliflere sırt çevirdi.

Kariyerinin sonunu İstanbul'da Galatasaray formasıyla getirmek isteyen Mertens'in, ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürdüğü biliniyor. Tecrübeli oyuncunun performansı, takımın teknik heyetini de rahatlatmış durumda. Özellikle 10 numara pozisyonunda transfer gerçekleşmemesi, Mertens'in saha içindeki katkısının daha da önemli hale gelmesini sağladı. Bu sezon lig ve Avrupa maçlarında 6 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen Belçikalı oyuncu, geçen sezon da Galatasaray formasıyla 7 gol, 4 asistlik bir katkı sağlamıştı.

Öte yandan, Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için seferberlik ilan edildiği ortaya çıktı. Sakatlık yaşayan milli stoper, Sparta Prag maçına yetişebilecek mi, yoksa bu mücadeleyi kaçıracak mı henüz belirsizliğini koruyor. Takım sağlık ekibi, milli oyuncuyu maça yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.