Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt Maçı Kadrosu Açıklandı: Osimhen Yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt karşısına çıkacak kadroyu açıkladı. Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle kafilede yok.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:07
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Kamp kadrosu

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina

