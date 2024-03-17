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Galatasaray'ın gol makinesi Icardi: "Kazanmaya devam edersek şampiyon oluruz!"

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında Mauro Icardi'nin 2 golüne ilhamla 4-3 galip gelerek zirve takibini sürdürdü. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Arjantinli golcü, galibiyet ve attığı goller için mutluluğunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 20:49
Galatasaray'ın gol makinesi Icardi: "Kazanmaya devam edersek şampiyon oluruz!"

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında attığı iki golle takımını sırtlayarak mücadeleyi sonuçlandırırken maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

fenerbahçe

Maç sonrası yapılan açıklamada Icardi, "Zorlu bir mücadeleydi ve saha koşulları da zorlayıcıydı. Ancak ikinci yarıda kazanmak için sahaya çıktık ve bunu başardık. Attığım gollerle mutluyum ve galibiyetimiz için memnunum. Kazanmaya devam etmeliyiz. Bu formayla gol atmaya devam etmek bir onur. Şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam etmeliyiz. Arada dinlenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlukla ilgili olarak ise Icardi, "Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene bunu zaten kanıtladık ve şampiyon olduk. Şu anda da uzun bir galibiyet serisi yakalıyoruz. Bu şekilde devam edersek, şampiyonluğa ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray, Süper Lig'de lider durumda. 30. haftada Fenerbahçe ile oynayacağı maç, şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyor.

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