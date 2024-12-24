Galatasaray'ın Gol Raporu: Osimhen Fırtınası Sürüyor

Galatasaray'ın Gol Raporu

Galatasaray, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de rakip fileleri en fazla sarsan isim olan Victor Osimhen ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, toplamda 47 gol atarak ligde en çok gol atan ekip konumunda.

Lider Galatasaray

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezondur Süper Lig şampiyonu olmayı başaran Galatasaray, bu sezonun ilk bölümünde 12 futbolcu toplam 45 gol kaydetti. Bunun yanı sıra rakip takımlar 2 kez kendi filelerine gol göndermeyi başardı.

Ligin En Golcü Takımı Konumunda

Lider Galatasaray, attığı 47 golle Süper Lig'in en golcü takımı olarak öne çıkıyor. Topladığı 44 puan ile zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligin alt sıralarındaki takımlara karşı etkileyici bir performans sergiledi. Atılan goller arasında Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a 5'er, Trabzonspor'a 4 gol atıldı.

Duran Toplarda Farkını Gösterdi

Galatasaray, bu sezon duran toplardan 7 gol buldu. Gabriel Sara tarafından kullanılan duran toplar, sarı-kırmızılılar için etkili bir kaynak oldu. Duran toplardan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ile 2'şer, Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi ile 1'er gol kazandırıldı.

Osimhen En Golcü İsim

Galatasaray'da süper ligdeki en etkileyici performansı gösteren isim Victor Osimhen. Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiralanmasıyla birlikte çıktığı 11 maçta 9 gol attı. Onu Barış Alper Yılmaz 8 gol ile takip ederken, Yunus Akgün ile Michy Batshuayi 5'er gol kaydetti.

Gol Dakikaları ve Türleri

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde attığı 47 golün 18'ini ilk 30 dakikada kaydetti. Ayrıca, gollerin 32'si ayakla, 9'u kafayla ve 4'ü penaltıdan geldi.

Defansif Sorunlar

Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında kalesinde 19 gol gördü. Okan Buruk yönetimindeki önceki sezonlarda daha iyi bir savunma performansı sergileyen Galatasaray, bu yıl son 2 sezona kıyasla daha fazla gol yedi.

Kısacası, Galatasaray'ın bu sezonki performansı, özellikle Osimhen'in katkısıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'in ilk yarısında büyük bir avantaj elde eden sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda bunu sürdürmeyi hedefliyor.