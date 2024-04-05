Galatasaray'ın gündeminde sürpriz isim var

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GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ TRANSFER

Süper Lig mücadelesi son hızıyla devam ederken sarı kırmızılı takımın transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılı takım HNK Rijeka kulübünde oynayan orta saha futbolcusu Niko Jankovic için hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılı takım 10 numara forma için Niko Jankovic'i gündemine aldı.





Sarı kırmızılı takım Avrupa'nın dört bir yanını inceledi. Jankovic 10 numaranın yanında sol kanat görevi de alabiliyor. Jankovic'in de Okan Buruk'a pozitif dönüş yaptığı ve teknik heyet kararının olumlu olarak geldiği öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcunun kendi kulübüyle sözleşmesi 2026 sezonunda bitecek. Niko Jankovic 10 numara, sol açık, defansiz orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Bu sezon 32 maça çıkan futbolcu 10 gol attı ve 7 asist yaptı. Futbolcunun güncel bonservis değeri 3 milyon Euro olarak biliniyor.