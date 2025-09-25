Galatasaray'ın Hedefi: Alanyaspor'u Yenip Süper Lig'de 7'de 7 Yapmak

Galatasaray'ın hedefi: Alanyaspor'u yenip tarihe geçmek

CAN ÖCAL - Galatasaray, yarın oynanacak Corendon Alanyaspor maçını kazanarak Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Sezon başlangıcı ve önceki rekorlar

Sarı-kırmızılı ekip, son 3 sezonu şampiyon tamamladıktan sonra teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir rekordaha kırmak istiyor. Daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard döneminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapan Galatasaray, geçen sezon da Okan Buruk ile aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Bu sezon Galatasaray, ilk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 ve altıncı haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek söz konusu başarıyı yineledi. Yarınki Alanyaspor galibiyetiyle 7'de 7 yaparak kulüp tarihindeki en iyi Süper Lig başlangıcını hedefliyor.

Daha güçlü gol averajı

Galatasaray, bu sezon ilk 6 haftada bir önceki iki 6'da 6 yapan sezona göre daha iyi bir gol averajı yakaladı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu dönemde 18 gol attı, kalesinde ise 2 gol gördü ve +16 gol averajına ulaştı.

Karşılaştırma için; Rijkaard döneminde 2009-2010 sezonunun ilk 6 maçında takım 20 gol atmış, 5 gol yemiş ve +15 averaja ulaşmıştı. Geçen sezon ise Okan Buruk yönetiminde Galatasaray 15 gol atıp 5 gol yemiş ve +15 averaj elde etmişti. Bu sezonki +16 averaj, başlangıç performansını daha da öne çıkarıyor.

Okan Buruk kendi rekorunu geliştirmek istiyor

Teknik direktör Okan Buruk, daha önce Galatasaray tarihinde kırdığı rekoru geliştirmeyi hedefliyor. Geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisiyle birlikte 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör olan Buruk, bu sezon yine 6'da 6 başarısını gösterdi. Alanyaspor karşısında galip gelerek kendi rekorunu daha ileri taşımayı amaçlıyor.

Fenerbahçe rekoruna ortak olma şansı

Galatasaray, ligde üst üste 4 maç daha kazanması halinde Fenerbahçe'nin elinde bulunan bir rekora ortak olacak. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanarak bu alanda rekor kırmıştı. Galatasaray; Alanyaspor, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarından da galibiyetle ayrılması halinde bu rekora eşitlenecek.

Yarınki maç, Galatasaray için hem tarihsel bir dönüm noktası hem de Okan Buruk yönetimindeki başarının yeni bir göstergesi olma potansiyeli taşıyor.