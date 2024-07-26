Galatasaray'ın Hedefinde Olup Strasbourg'a Transfer Olan Guela Doue

Guela Doue Strasbourg'a Transfer Oldu

Fransız futbolcu Guela Doue, Galatasaray ile uzun süren görüşmelere rağmen transfer sürecinin sona ermesinin ardından Strasbourg ile anlaşmaya vardı.

Transfer Detayları

Rennes'in 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Guela Doue, Strasbourg Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Strasbourg, Rennes ile sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin transferi için anlaşmaya vardı" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, futbolcunun kulüple 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Geçtiğimiz Sezon Performansı

Guela Doue, önceki sezon Rennes forması ile başarılı bir performans sergileyerek 35 maça çıktı ve 4 asist kaydetti. Genç futbolcunun Strasbourg'da nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.