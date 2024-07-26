Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Galatasaray'ın Hedefinde Olup Strasbourg'a Transfer Olan Guela Doue

Galatasaray'dan vazgeçilen Guela Doue, Strasbourg ile sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, 2029'a kadar burada kalacak.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:24
Galatasaray'ın Hedefinde Olup Strasbourg'a Transfer Olan Guela Doue

Guela Doue Strasbourg'a Transfer Oldu

Fransız futbolcu Guela Doue, Galatasaray ile uzun süren görüşmelere rağmen transfer sürecinin sona ermesinin ardından Strasbourg ile anlaşmaya vardı.

Transfer Detayları

Rennes'in 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Guela Doue, Strasbourg Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Strasbourg, Rennes ile sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin transferi için anlaşmaya vardı" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, futbolcunun kulüple 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Geçtiğimiz Sezon Performansı

Guela Doue, önceki sezon Rennes forması ile başarılı bir performans sergileyerek 35 maça çıktı ve 4 asist kaydetti. Genç futbolcunun Strasbourg'da nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!