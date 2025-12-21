Galatasaray'ın İç Sahadaki Yenilmezlik Serisi 27 Maça Ulaştı

Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 27 maça çıktı
Trendyol Süper Lig 17. hafta: Kasımpaşa 0-3 Galatasaray
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa’yı mağlup ederek iç saha yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 3-0 ile tamamladı.
RAMS Park’ta Süper Lig’deki son iç saha mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe’ye 1-0 karşısında alan takım, o tarihten sonra oynadığı 27 iç saha maçında yenilgi görmedi.
Cimbom, bu süreçte söz konusu 27 maçın 22'sini kazanırken, 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı ve evindeki istikrarını korudu.
