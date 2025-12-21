DOLAR
Galatasaray'ın İç Sahadaki Yenilmezlik Serisi 27 Maça Ulaştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de iç sahada yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı; son 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:11
Trendyol Süper Lig 17. hafta: Kasımpaşa 0-3 Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa’yı mağlup ederek iç saha yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 3-0 ile tamamladı.

RAMS Park’ta Süper Lig’deki son iç saha mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe’ye 1-0 karşısında alan takım, o tarihten sonra oynadığı 27 iç saha maçında yenilgi görmedi.

Cimbom, bu süreçte söz konusu 27 maçın 22'sini kazanırken, 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı ve evindeki istikrarını korudu.

