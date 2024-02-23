Galatasaray'ın iki yıldızı için dudak uçuklatan bonservis bedeli

Galatasaray'a o iki yıldız isim için rekor teklifler geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



O İKİ İSİM İÇİN REKOR TEKLİF

Sarı kırmızılı takım Sacha Boey transferini 30+5 milyon Euro tutarlara tamamlayarak rekor kırmıştı. UEFA ve Süper Lig karşılaşmalarında öne çıkan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için de yüksek teklifler geliyor. Kerem Aktürkoğlu'na geçtiğimiz seneden itibaren Avrupa kulüplerinin olan ilgisi devam ediyor. Sarı kırmızılı kulübe iki isim için de Avrupa temsilcileri gelmeye devam ediyor. İddialara göre Barış Alper Yılmaz için 30 milyon Euro, Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon Euro bonservis beklentileri oluşmuştu.





Teklif getiren kulüpler henüz rakam belirlemese de bedellere yakın oranlarda teklif verilmesi bekleniyor. Eğer anlaşmalar sağlanırsa Aktürkoğlu ve Yılmaz için takım kasasına 50 milyon Euro girebilir. Yani sarı kırmızılı takım 6 aylık süreçte toplam 80 milyon Euro gelir elde etmiş olacak. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz takıma çok uygun fiyatlara gelmişti. Kerem için ödeme yapılmamış, Barış için de 2 milyon Euro ödeme yapılmıştı. Sacha Boey de 11 milyon Euro tutara transfer olmuştu. İddialara göre sarı kırmızılı takımın Nelsson'u 15-20 milyon Euro tutarlara satılması bekleniyor. Bu şekilde kulüp yüksek gelirler elde edecek.