Galatasaray'ın Lig Tarihindeki Efsanevi Performansı

Galatasaray'ın Lig Tarihi Başarısı
Sarı-kırmızılı takım, Türkiye'nin Süper Lig'inde 66 sezon mücadele vererek 24 kez şampiyon olma başarısını gösterdi.
Sezon İçindeki Performans
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçla 67. sezonuna başlayacak. En büyük rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile karşılaştırıldığında, bu başarı ile birlikte 24 kezle en çok şampiyonluk yaşayan takım olmayı başardı.
İstatistikleri ve Dikkat Çeken Noktalar
Lig tarihinde toplamda 2,196 maç oynayan Galatasaray, bu maçlardan 1,254 galibiyet, 544 beraberlik ve 398 yenilgi elde etti. Ayrıca toplamda 3,898 gol atıp, 1,932 gol yedi.
Galatasaray'ın En İyi ve En Kötü Performansı
- En İyi Derece: 24 kez şampiyon
- En Kötü Derece: 13. (2021-2022)
En Çok ve En Az Başarılı Sezonları
2023-2024 sezonu, Galatasaray'ın en iyi sezonu olarak öne çıkarken, 1979-1980 sezonu en kötü sezonu oldu.
Diğer Önemli İstatistikler
- En Farklı Galibiyet: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında)
- En Farklı Yenilgi: 6-0 (Fenerbahçe'ye karşı)
- En Çok Gol Atma: 1962-1963 sezonunda 105 gol
Galatasaray, lig tarihindeki bu etkileyici grafiklerle Türk futbolunda her zaman önemli bir yer tutmaya devam ediyor.