Galatasaray'ın Lige Kuvvetli Başlangıcı

Galatasaray Lige Kuvvetli Bir Başlangıç Yapıyor

Sarı-kırmızılı takım, geride bıraktığı 66 sezonda ilk hafta maçlarında gösterdiği performansla göz dolduruyor.

İlk Haftadaki Başarı Oranı

Galatasaray, Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış maçında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Hazırlıklar tamamlanırken, tarihine baktığımızda, takımın ilk hafta maçlarında 45 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 9 beraberlikle güçlü bir ortalama yakaladığı görülüyor.

Ev Sahibi Olmanın Avantajları

Lig tarihinde ev sahibi olarak oynadığı 38 ilk hafta maçında 31 galibiyet alan Galatasaray, sadece 5 maçta kaybetti ve 2'sini berabere tamamladı.

Son 11 Maçta Galibiyet Serisi

Özellikle sahasında oynadığı son 11 açılış maçını kazanması, takımın evindeki gücünü bir kez daha gösterdi. 2002-2003 sezonu itibarıyla kazanılan bu 11 maçta da 3 puan elde edildi.

Skor Durumu ve Gol İstatistikleri

Galatasaray, bu süreçte 66 sezonluk dönem zarfında oynadığı ilk hafta maçlarının 56'sında gol atmayı başardı. Sadece 10 maçta sessiz kalan sarı-kırmızılılar, sahasında 38 ilk hafta karşılaşmasının yalnızca 3'ünde gol sevinci yaşamadı.

En Farklı Galibiyetler

Takımın, ilk hafta maçlarında aldığı en farklı galibiyet 4-0'lık sonuçlarla karşımıza çıkarken, en büyük mağlubiyetleri ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Tarihsel Bakış

Galatasaray'ın lig tarihindeki ilk hafta maçlarının sonuçlarına kısaca göz atacak olursak:

1959: Ankara Demirspor-Galatasaray 0-2

1964: Galatasaray-Feriköy 4-0

1979: Göztepe-Galatasaray 3-1

2007: Galatasaray-Çaykur Rizespor 4-0

2022: Antalyaspor-Galatasaray 0-1

2023: Kayserispor-Galatasaray 0-0

Rüya gibi bir başlangıç için heyecan dorukta! Galatasaray, gelecek maçında yeni sezon hedefleri doğrultusunda sahada olacak.