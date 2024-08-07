Galatasaray'ın Süper Lig'deki Rakipleriyle Karşılaşma İstatistikleri

Galatasaray'ın Bu Sezonki Rakipleriyle Karnesi
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonuna Atakaş Hatayspor ile yapacakları maçla başlayacak. Bu sezon, Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan 66 sezonunda Fenerbahçe ile 134 kez karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'a Karşı Başarı
Galatasaray, lig tarihinde en fazla galibiyeti Beşiktaş karşısında aldı; bu rakibi 50 kez yendiler. Aynı zamanda, en çok golü de yine siyah-beyazlılara karşı attılar, toplamda 165 gol buldular.
Fenerbahçe İle Zorlu Mücadeleler
Bununla birlikte, Fenerbahçe karşısında 163 gol yiyerek en fazla mağlubiyet yaşadığı takım oldu; toplam 53 kez sahadan yenik ayrıldı.
Yeni Rakipler: Eyüpspor ve Bodrum FK
Bu sezon, Galatasaray ligde ilk kez Eyüpspor ve Bodrum FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile 14 ve 33. haftada, Bodrum FK ile ise 13 ve 32. haftada kozlarını paylaşacak.
2024-2025 Sezonu Performans Tablosu
Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele edeceği takımlarla daha önce yaptığı maçlardan elde edilen performans tablosu şu şekildedir:
- Fenerbahçe: 134, 37 galibiyet, 44 beraberlik, 53 mağlubiyet, 163 gol yedi
- Beşiktaş: 132, 50 galibiyet, 43 beraberlik, 39 mağlubiyet, 165 gol attı
- Trabzonspor: 102, 45 galibiyet, 25 beraberlik, 32 mağlubiyet, 136 gol attı
- Diğer takımlar ve performans detayları için lütfen resmi kaynakları kontrol ediniz.