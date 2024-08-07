Galatasaray'ın Süper Lig'deki Rakipleriyle Karşılaşma İstatistikleri

Galatasaray'ın Bu Sezonki Rakipleriyle Karnesi

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonuna Atakaş Hatayspor ile yapacakları maçla başlayacak. Bu sezon, Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan 66 sezonunda Fenerbahçe ile 134 kez karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'a Karşı Başarı

Galatasaray, lig tarihinde en fazla galibiyeti Beşiktaş karşısında aldı; bu rakibi 50 kez yendiler. Aynı zamanda, en çok golü de yine siyah-beyazlılara karşı attılar, toplamda 165 gol buldular.

Fenerbahçe İle Zorlu Mücadeleler

Bununla birlikte, Fenerbahçe karşısında 163 gol yiyerek en fazla mağlubiyet yaşadığı takım oldu; toplam 53 kez sahadan yenik ayrıldı.

Yeni Rakipler: Eyüpspor ve Bodrum FK

Bu sezon, Galatasaray ligde ilk kez Eyüpspor ve Bodrum FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile 14 ve 33. haftada, Bodrum FK ile ise 13 ve 32. haftada kozlarını paylaşacak.

2024-2025 Sezonu Performans Tablosu

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele edeceği takımlarla daha önce yaptığı maçlardan elde edilen performans tablosu şu şekildedir: