Galatasaray'ın Süper Lig Tarihindeki İstatistikleri

Galatasaray'ın Süper Lig Serüveni

Sarı-kırmızılılar, 66 sezon boyunca ligde en farklı galibiyetlerini 8-0 gibi etkileyici sonuçlarla elde etti. Ancak, şampiyonluğun yanı sıra, birçok rekora da sahip...

En Farklı Galibiyetler

Galatasaray, tarihindeki en farklı galibiyetlerini Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında 8-0'lık sonuçlarla aldı. İşte bazı dikkat çekici detaylar:

1959: Galatasaray-Altınordu : 8-0

: 8-0 1993: MKE Ankaragücü-Galatasaray : 0-8

: 0-8 1983: Galatasaray-Adana Demirspor: 9-2

En Fazla Gol Yediği Maçlar

Galatasaray, tarihteki en ağır yenilgisini Fenerbahçe karşısında 6-0 alarak yaşadı. En fazla gol yediği maçlar şunlardır:

2002: Fenerbahçe-Galatasaray : 6-0

: 6-0 1989: Fenerbahçe-Galatasaray: 5-1

Galibiyet ve Yenilgi Serileri

Galatasaray'ın lig tarihindeki en uzun galibiyet serisi 17 maçtır. 2023-2024 sezonunda bu başarıyı elde etti. En fazla üst üste yenilgi yaşadığı dönem ise 2003-2004 sezonunda, 5 maç olarak kaydedilmiştir.

Rakip Fileleri Havalandırma

Yıldızlar gibi parlayan takım, üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ancak, gol atamama serisi 6 maçla sınırlı kalmıştır.

Hedefler ve Gelecek

Galatasaray, geçmiş başarılardan aldığı ilhamla, 2024-2025 sezonunda yeni zaferlere ve rekorlara imza atmayı hedefliyor.

Özetle, Galatasaray sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda Türk futbol tarihinin önemli bir parçasıdır. Onların başarıları ve zorlukları, taraftarlarına ilham vermeye devam ediyor.