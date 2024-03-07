Galatasaray'ın yeni transferi 6 hafta sahalarda olmayacak

Yatırımcıların Dikkatine: İslam Memiş'in Çarpıcı Analizi - Bitcoin ve Emtialarda Yükseliş Devam Edecek mi?

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Panik yapma bekle çarşı pazar karıştı" başlıklı yazısı, yatırımcıların gözlerini dört açmalarına neden oluyor. Emtia ve Bitcoin piyasalarında yaşanan ani yükselişler, yatırımcıların hem sevincini artırıyor hem de dikkatini çekiyor. Ancak, bu yükselişlerin sürpriz olmadığını ve uzun bir süredir beklenen gelişmeler olduğunu belirtmek önemli.

İki yıldır Bitcoin ve emtiaların baskı altında olduğunu göz önünde bulundurarak, yaşanan yükselişlerin sürdürülebilirliği konusunda uyarıda bulunuyor. Agresif yükselişlerin sağlıklı olmadığını ve kısa vadede geri çekilmelerin yaşanabileceğini belirtiyor. Uzun vadeli başarı için direnç seviyelerinin zamanla kırılması gerektiğini vurguluyor.

Bitcoin'in 50 bin dolardan 69 bin 322 dolara, ons altının ise 2.038 dolardan 2.141 dolara yükselmesini sağlıksız bulan Memiş, kâr satışlarının her an yaşanabileceğini belirtiyor. Bu durumda, Bitcoin veya altın almayı düşünenlere temkinli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Borsa konusunda ise, İslam Memiş, BIST100'de aşağıda 8 bin 750-8 bin 400 seviyelerinin bulunduğunu ve bu seviyelerin alım için fırsat sunabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, ons altının 2.150 dolar aralığında oyalanabileceğini ancak asıl hedefinin 2.350 dolar olduğunu belirtiyor.

Gram altın için ise, 3 bin lira seviyesinin beklediği bir direnç olduğunu ifade ediyor ve yükselişin 2 bin 500-2 bin 700-3 bin- 3 bin 500 gibi kademeli bir şekilde gerçekleşebileceğini öne sürüyor.

Piyasada beklenen gelişmelerin devam ettiğini vurgulayan Memiş, sert yükselişlerin ekonomi yönetimini endişelendirebileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca, gelecek hafta önemli ekonomik verilerin açıklanacağını hatırlatıyor ve yatırımcıları sert açıklamalara ve yeni kurallara hazır olmaları konusunda uyarıyor.