Galatasaray'ın Yeni Transferi Roland Sallai İstanbul'a Giriş Yaptı

Galatasaray, Freiburg'dan transfer ettiği Roland Sallai İstanbul'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:47
Galatasaray'ın Yeni Transferi Roland Sallai İstanbul'a Giriş Yaptı

Roland Sallai İstanbul'a Geldi

Galatasaray, Alman futbol takımı Freiburg'dan transfer ettiği Macar futbolcu Roland Sallai için anlaşma sağladı ve bu transferin ardından oyuncu İstanbul'a ulaştı.

Özel Uçak ile Varış

27 yaşındaki Sallai, Almanya'dan özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'nın Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Transfer sürecinin ardından futbolseverlerin merakla beklediği bu an, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Galatasaray Yetkilileri Karşılamada Bulundu

Havalimanında Macar futbolcuya, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu eşlik etti. Sallai, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Sallai'nin İstanbul'a gelişi, Galatasaray'ın kadrosunu güçlendirmek için attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu transferin getireceği yenilikler ve oyuncunun performansı merakla bekleniyor.

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