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Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Gabriel Sara'dan Önemli Açıklamalar

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, takıma katkı sağlamak için her pozisyonda oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 23:20
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Gabriel Sara'dan Önemli Açıklamalar

Gabriel Sara'dan Maç Sonrası Açıklamalar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Bu maçta dikkat çeken isimlerden biri de yeni transfer Gabriel Sara oldu.

Takım İçin Her Yerde Oynarım

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sara, "Takıma en çok nerede yardımım dokunacaksa orada oynarım" dedi. Yeni transfer, maç atmosferinin ve taraftarların coşkusunun harika olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Derbisi Şu An Akıllarında Değil

Brezilyalı futbolcu, takımdaki rolü hakkında düşüncelerini paylaşarak, "Şu anda Fenerbahçe derbisini düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. Geçmişteki deneyimlerinden yola çıkarak, "Norwich City'de sezonun başında 6 numara başlamıştım, uzun paslarla takımıma yardımcı olabilmiştim. Sezonu ise sağ kanatta bitirdim" açıklamasında bulundu.

Victor Osimhen ile Oynamak Kolaylaştırıyor

Victor Osimhen'in özel bir oyuncu olduğunu belirten Sara, "Herkes onun hikayesini biliyor, onun gibi özel oyuncuyla oynayınca her şey kolaylaşıyor" şeklinde konuştu. Transfer ücretinin kendisi üzerinde baskı oluşturmadığını dile getiren futbolcu, "Burada olma sebebim futbolu seviyor olmak. İşime odaklanırsam her şey yoluna girecek" dedi.

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