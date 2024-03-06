Galatasaray'ın yıldız ismi Dries Mertens için sürpriz hamle!

İlerleyen yaşına rağmen Galatasaray'ın en iyi oyuncularından birisi olan ve sarı-kırmızılı taraftarların gözdesş sayılan Dries Mertens için yeni bir gelişme yaşandı. Bu sezonda toplamda 40 maça çıkan ve 7 gol, 8 asistle 15 sayıya doğrudan katkı sağlayan Belçikalı yıldızın bir sezon daha sarı-kırmızılıların kadrosunda kalabileceği öğrenildi.

OKAN BURUK'UN JOKERİ

Mertens, Napoli'den Galatasaray'a transfer olduğunda bir yıl artı bir yıllık sözleşmeye imza atarken, gösterdiği performans bu opsiyonu tetikledi ve ikinci yılında büyük ses getirmeyi başardı. Sezon başında Zaha'ya yer açmak için Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numara pozisyonuna getiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Bouruk, yedek olarak kalan Mertens'i sahaya geri döndürdü. Belçikalı oyuncu, Zaha ve Tete'nin hayal kırıklığı yaşadığı, Icardi'nin formsuz ve aynı zamanda sakat olduğu, Kerem'in de tutarsız olduğu bir dönemde gelişen performansıyla ve profesyonelliğiyle bir nevş ders vermiş oldu.





ERDEN TİMUR HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş karşısında gösterdiği performansla yıldız oyuncu haline gelen oyuncunun yeni sözleşme imzalaması için adımlar atıldı. Sportif A.Ş.'nin başkan yardımcısı Erden Timur'un millî maç arasında Mertens'e "bir yıl daha devam etme" teklifinde bulunacağı ortaya çıktı.

Daha öncesinde futbolu bırakmayı düşündüğünü ve sözleşmesi sona erdiğinde sahalara veda etmek şstediğini söyleyen Mertens'in bu teklife nasıl yaklaşacağı ise merak konusu oldu. Ailesiyle İstanbul ve Galatasaray'da oldukça mutlu olan tecrübeli oyuncunun devre arasında Suudi Arabistan'ın cazip teklifini kabul etmediği biliniyor.