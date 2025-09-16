Galatasaray Kadın Futbolu, GAİN Medya ile İsim ve Forma Sponsorluğu Anlaştı

Galatasaray ile GAİN Medya'dan Kadın Futboluna İsim ve Forma Sponsorluk Anlaşması

İmza Töreni ve Katılımcılar

Galatasaray Kulübü ile GAİN Medya arasındaki kadın futbol takımı isim ve forma sponsorluğu anlaşmasının imza töreni RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Aliye Ertuğrul ve sarı-kırmızılı kadın futbol takımının oyuncuları katıldı.

Anlaşmanın Detayları ve Kulübün Hedefleri

Emir Aral, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın kendi alanında ülkenin lideri olduğunu vurgulayarak, "Kadın futbol takımımız, erkek futbol takımımız gibi Avrupa'da isim sahibi olmak istiyor" dedi. Aral, Kemerburgaz'da inşası devam eden modern tesislere ve sponsorlara dikkat çekerek, "Onlarla ortak yapacağımız çalışmalarla maçlarımız canlı yayımlanacak ve antrenmanlarımızdan özel görüntüler taraftarlarımıza sunulacak" ifadelerini kullandı.

Teknik Kadro ve Transfer Planı

Aral, teknik kadro değişikliğine ilişkin olarak eski teknik direktör Metin Ülgen ile 3 yıl çalıştıklarını, ardından hoca değişikliğine gittiklerini belirtti: "Metin hocaya da selam gönderiyorum. Onunla Avrupa'ya kaldık. Bu büyük başarı ama oradaki takımlarla aramızda uçurumlar olduğunu gördük."

Yeni teknik direktör Gabor Gallai ile "3-5 yıllık planlar yaptık" diyen Aral, hedef olarak "Mayıs ayında da şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kadro yapılanmasına ilişkinse Aral, "Geçen sezondan 11 oyuncumuzla sözleşme yeniledik. 12 transfer yaptık. 23 kişiyiz. Hocamız 25 kişi olmamızı istiyor. Son 2 transferimizi bitirip yeni sezona hazır olmak istiyoruz" dedi. Ayrıca transfer döneminin kapanmadan orta saha ve bek mevkilerine iki transferin netleşeceğini, "bu cumaya kadar transferler netleşir" şeklinde aktardı.

Ligde Profesyonelleşme ve Tesisleşme

Aral, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin profesyonel statüye geçmesi konusunda TFF yetkilileriyle görüşmeler yürüttüklerini belirtti: "TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile bu konuyu sürekli konuşuyoruz. Kadın futbolu için Kulüpler Birliğinin kurulma durumu da var. 2026-2027 sezonunda da ligin profesyonel oynanacağını düşünüyorum."

Tesisleşmeye dair Aral, akademi ve kadın takımının Kemerburgaz'daki tesislere geçeceğini, "Başkanımızın destekleriyle sezon sonuna kadar antrenmanlarımızı ve maçlarımızı Florya'da oynama izni aldık. Erkek futbol takımımız şu anda Kemerburgaz'da. Mayıs ayına kadar da biz Florya'dayız. Önümüzdeki sezon Kemerburgaz'a geçeceğiz" bilgisini verdi.

GAİN Medya'dan Mesaj

Aliye Ertuğrul, sponsorluktan duyduğu heyecanı paylaşarak, "Çıktığımız bu sponsorluk yolculuğunda Allah bizi utandırmasın. Bu isim ve göğüs sponsorluğumuz sadece bir tercih değil. Biz, adalet ve eşitlik için bunu yapıyoruz" dedi. Ertuğrul, kadının günlük hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayarak, "Kadın ve futbol kavramları, ülkemizde yan yana çok zor duruyor. Biz, 'Kadınlara nasıl destek veririz?' düşündük" ifadelerini kullandı.

GAİN Medya'nın spora inandığını belirten Ertuğrul, "Sporu seviyoruz. Sporla sosyalleşiyoruz. Bu yüzden 3 büyük spor kulübüne sponsor olduk. Alanyaspor'a da sponsor olmuştuk. Keşke bütün spor dallarına ve kulüplerine sponsor olabilsek" dedi.

Sponsorluk Süresi

Yapılan açıklamaya göre anlaşma 2025-2026 sezonu için geçerli olacak.

Galatasaray Kulübü ile GAİN Medya arasındaki kadın futbol takımı isim ve forma sponsorluğu anlaşmasının imza töreni yapıldı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral (sağda), GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Aliye Ertuğrul (solda) ve sarı-kırmızılı kadın futbol takımının oyuncuları katıldı.