Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Daikin ile 1 Yıl Daha Sözleşme Yeniledi

Daikin, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın son 3 sezondur devam eden isim sponsorluğunu 1 yıl daha sürdürecek. Sponsorluk anlaşması RAMS Park'ta düzenlenen törenle imzalandı.

Sponsorluk töreni ve katılımcılar

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Tuna Gülenç ve sarı-kırmızılı kulübün kadın voleybolcuları katıldı.

Daikin yetkililerinden değerlendirmeler

Tuna Gülenç konuşmasında, "Bu anlaşma bizim için sponsorluktan fazlası. İstikrarı gösteriyoruz. Türk voleyboluna ve Galatasaray'a verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz. Daikin, global bir Japon firması. Türkiye pazarı bizim için çok önemli. Biz faaliyet gösterdiğimiz ülkeye ve topluma değer kattığımız için çok mutluyuz. Bu sponsorluğun karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Bu dönemde firmamız çok büyüdü. Satışlarımız 800 milyon dolara çıktı. Galatasaray'ın bunda çok büyük emeği oldu." ifadelerini kullandı.

Hasan Önder ise Galatasaray'ın Japonya'da en çok bilinen spor kulüplerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "İlk günden bu yana kadın istihdamını artırmak istedik. Kadının gücü, toplumun gücüdür. Sportif faaliyetler de bu anlamda ilham veriyor. Kadın sporunun çok değerli olduğuna inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam edeceğiz. Galatasaray'ın değeri ölçülemeyecek kadar büyük. İnşallah bu birliktelik çok daha başarılı sonuçlar verir." dedi.

Galatasaray yönetiminin mesajı

Dursun Özbek, ülke sporuna ve kadın voleyboluna verdikleri önemi vurgulayarak, "Son 3 sezondur kadın voleybol takımının isim sponsoru olan Daikin bize destek verdi. Bu iş birliği, genç nesillere ilham olması adına çok kıymetli. Bu yol arkadaşlığının 2025-2026 sezonunda da devam edeceğini gururla duyuruyorum. Kadın voleybolu ülkemizde çok önemli bir noktaya geldi. Daikin, kulübümüzün marka değerine ve voleybola güç katıyor. Hep birlikte nice zaferlere imza atacağımıza inanıyorum. Yeni sezon Türk voleyboluna ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mehmet Cibara ise yapılan iş birliğinin Türk voleyboluna önemli katkı sağladığını söyleyerek, "Son 3 sezondur olduğu gibi bu sezon da isim sponsorumuz olarak devam ediyorlar. Bu iş birlikleriyle dünya yıldızlarını Türkiye'ye getiriyoruz." dedi. Cibara, Çinli voleybolcu Wang Yuanyuan ile anlaşmaya varıldığını belirterek, "Kendisi Galatasaray'ın oyuncusudur. Çok sevecen ve içten bir oyuncu. 1 Aralık'ta aramıza katılacak. Çin'de ulusal olimpiyatlar var. Geçen sene yarı finalde kaçırdığımız Avrupa kupasını bu sene kendisiyle birlikte kazanmak istiyoruz. 2026 mayıs ayında bir seçim var. Öncelikli görevimiz yeni gelecek yönetime şampiyon bir takım bırakmak. Önce bu hedefimizi tamamlayalım, ondan sonra yıldızlar kadromuza katılır. Bir Dubai daveti aldık. Geçen sene gidememiştik ama bu sene 20 Aralık'ta inşallah ilk yarıyı istediğimiz sonuçla bitirirsek, Dubai'de sporcularımızla yer alacağız." şeklinde konuştu.

Törenin sonunda plaket ve hediye takdimleri yapıldı ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.