Galatasaray, Karşıyaka'yı 97-88 Yenerek Dörtlü Final'e Yükseldi

Galatasaray, Karşıyaka'yı Geçerek Dörtlü Final'e Yükseldi

ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Galatasaray, İzmir temsilcisini 97-88 mağlup ederek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Maçın Gelişimi

Müsabakanın ilk periyodunda etkili bir performans sergileyen Galatasaray, Livingston'un boyalı alan dışından bulduğu sayılarla ilk çeyreği 22-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta toparlanan Karşıyaka, serbest atışlarla beraberliği yakalayarak durumu 26-26 yaptı. Gallinat'ın önderliğinde iyi bir oyun çıkaran Karşıyaka, ilk defa öne geçtiği anı 30-28 olarak kaydetti. Üst üste sayılarla farkı 40-33'e çıkaran Karşıyaka, devreye 49-44 önde girdi.

İkinci Yarının Başlangıcı

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Galatasaray, arka arkaya bulduğu sayılarla farkı kapatarak periyodu 64-71 önde tamamladı. Son çeyrekte Karşıyaka, bitime 7 dakika kala durumu 71-71 ile eşitledi. Ancak maçın kritik anlarından birinde, Karşıyaka'dan Mert Celep sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray, son dakikalardaki performansıyla farkı 95-88'e taşıdı ve son saniyede serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla maçı 97-88 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi.