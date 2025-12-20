Galatasaray - Kasımpaşa: 43. randevu RAMS Park’ta

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de RAMS Park’ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 39 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 15 puan ve averajla 14. sırada bulunuyor.

43. randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 26 galibiyet alırken, Kasımpaşa 7 galibiyet elde etti ve 9 maç berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın gol sayısı 87, Kasımpaşa'nın ise 48. Geçen sezon iki müsabaka da 3-3 eşitlikle sona ermişti.

Evindeki performans: 26 maçtır mağlup değil

Galatasaray, RAMS Park’ta ligde son olarak 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. O tarihten bu yana iç sahadaki 26 karşılaşmada yenilgi görmedi; bunların 21'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı. Son iç saha maçında Samsunspor'u 3-2 yendi.

Gol dağılımı ve istatistikler

Galatasaray bu sezon ligde 36 gol atarken, gol atan futbolcu sayısı 11. Mauro Icardi ligde 8 golle öne çıkıyor. Onu Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 4, Eren Elmalı 3 takip ediyor. Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan ikişer, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai ise birer gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine gol attı.

Mauro Icardi kulüp tarihine geçebilir

Mauro Icardi, Antalyaspor maçındaki golle Galatasaray'da ligdeki gol sayısını 59'a yükselterek Gheorghe Hagi ile eşitledi. Icardi, Kasımpaşa ağlarını sarsarsa Süper Lig'de 60 gole ulaşacak ve kulüp tarihinin ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.

Leroy Sane formda

Leroy Sane, son dönemde üst üste 3 maçta gol atarken, bu süreçte 2 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcunun bu sezondaki toplam gol sayısı 6.

Savunma ve genel performans

Galatasaray, 16 haftada 36 gol atıp 12 gol yedi. Takım, Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü takımlarından biri olurken, yenilen gol sayısında Göztepe'nin ardından en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. Galatasaray ayrıca 6 maçta kalesini gole kapadı.

Teknik direktör rekabeti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk 4, Belözoğlu ise 1 galibiyet aldı. İki teknik adam arasında 12 Kasım 2022'de oynanan maçta Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek en farklı skoru elde etmişti.

Sakatlık, ceza ve eksikler

Galatasaray'da Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor; bu maçta kart görmesi halinde 18. haftadaki Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek. Antalyaspor maçından birçok isim yararlanamayacak: Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına katıldı; Osimhen ayrıca Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalıydı. Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve Berkan Kutlu'nun tedavileri sürüyor. Bahis soruşturması nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda yer alamayacak.

Maçın hakemleri

Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Yardımcı hakemler Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz, dördüncü hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Galatasaray, sezonun ilk yarısını Kasımpaşa karşısında üç puanla kapatıp lige iddialı girmek istiyor. Karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 17. HAFTASINDA YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI KASIMPAŞA İLE LİGDE 43. KEZ RAKİP OLACAK.