Galatasaray-Kasımpaşa Maçında Hakem Tartışmaları

Galatasaray-Kasımpaşa Maçının Ardından Hakem Tartışmaları

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Penaltı Kararlarına Tepki

Hatipoğlu, önde oldukları karşılaşmalarda kendilerine aleyhine verilen kolay penaltıları eleştirerek, "Bu tip kolay penaltılar üçüncü defa verildi. Biz skora göre hareket edildiğini düşünüyoruz," dedi.

Maçın Genel Değerlendirmesi

Karşılaşmanın ilk yarısında güzel bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Hatipoğlu, "İki farklı maç izledik. İkinci yarıda beklemediğimiz bir performans sergilendi. Oyuncularımızın ilk yarıdaki başarılı oyununu, yaşanan sakatlıklarla olumsuz etkiledik. Bunun yanında Kasımpaşa'yı da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler," şeklinde konuştu.

Hakem Oğuzhan Çakır’a Destek

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, "Bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Genç hakemleri destekliyoruz ama hakemlerin, önde olduğumuz maçlarda daha dikkatli olması gerektiği kanaatindeyiz. Bugünkü hakemi başarılı buluyorum, fakat verilen penaltı kararlarıyla ilgili soru işaretlerim var," ifadelerini kullandı.

Fikstür Yoğunluğu ve Yorgunluk

Fikstür yoğunluğu hakkında da görüşlerini paylaşan Hatipoğlu, "Geniş bir kadromuz var ancak yorgunlukların sezon başında etkisi daha fazla hissediliyor. Okan hocamız, 'Bir gün daha dinlenebilirdik,' dedi. Maçta öne geçmemize rağmen kazanamamak bir yol kazası olarak değerlendirilmeli," dedi.