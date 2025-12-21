Galatasaray - Kasımpaşa: RAMS Park’ta 34 bin 441 seyirci

Trendyol Süper Lig 17. hafta

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa’yı ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte taraftar desteği dikkat çekti.

Karşılaşmayı toplam 34 bin 441 seyirci takip etti. Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarını desteklerken, Kasımpaşalı taraftarlar da deplasman tribününde yerini aldı.

RAMS Park’taki yoğun ilgi ve yüksek sesli destek, maçın atmosferini belirleyen unsurlar arasında yer aldı. Galatasaray’ın aldığı galibiyetle tribün coşkusu bir kez daha gündeme geldi.

