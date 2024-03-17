Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede sarı-kırmızılılar, öne geçen ve geriye düşen bir oyun sergiledi. İlk yarıda Mertens'in golüyle öne geçen Galatasaray, devre arasına 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ekip, Icardi'nin golleriyle tekrar üstünlüğü ele geçirdi ancak Aytaç Kara ve Da Costa'nın golleriyle yeniden geriye düştü. Son dakikalarda Icardi ve Vinicius'un golleriyle maçı kazanan Galatasaray, bu sezon ligde üst üste 11. galibiyetini aldı.



Maçın yıldızı Mauro Icardi, attığı gollerle toplamda 23 gole ulaşırken, Carlos Vinicius da ligdeki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Galatasaray, ligde oynadığı son 18 maçta mağlubiyet yüzü görmezken, son 11 lig maçını da kazanarak liderlikteki yerini sağlamlaştırdı.

Maçtan önemli dakikalar

Maçın ilk yarısında Mertens'in golüyle öne geçen Galatasaray, Icardi'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitlikle devre arasına girdi.



İkinci yarıda Icardi ve Aytaç Kara ile karşılıklı gollerin ardından Galatasaray 3-2 geriye düştü.

Ancak 83. dakikada Icardi hat-trick yaparak skoru eşitledi ve Vinicius'un 90. dakikada attığı golle Galatasaray 4-3 galip geldi.

Icardi, 23. golünü atarak gol krallığında liderliğini sürdürdü.



Galatasaray, ligde 18 maçtır yenilmiyor.

Galatasaray, bu sezon ilk kez 3 gol yedi.

Galatasaray, son 11 lig maçını kazandı.

Icardi, 81. dakikada kaçırdığı penaltıya rağmen hat-trick yaptı.

Carlos Vinicius, Süper Lig'deki ilk golünü attı.

Galatasaray'ın Golcüleri:

Mertens (27')

Icardi (48', 83')

Vinicius (90')

Kasımpaşa'nın Golcüleri:

Icardi (34' - Kendi Kalesine)

Aytaç Kara (57')

Da Costa (77')

Sonraki Maçlar:

Galatasaray, 20 Mart Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçında karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise 22 Mart Çarşamba günü evinde Sivasspor'u konuk edecek.