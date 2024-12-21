Galatasaray Kayseri'ye Geldi: Taraftar Coşkusu

Galatasaray Kayseri'ye Ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi. Sarı-kırmızılı kafile, Kayseri Havalimanı çıkışında taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Maç Saati ve Yeri

Maç, yarın RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Galatasaray, Kayseri'de konaklayacağı otelin yolculuğu sırasında taraftarlara selam vermeyi ihmal etmedi.

Taraftarların Coşkusu

Ayrıca, Galatasaray'ın konaklayacağı otelde gerçekleşen bir düğün töreninden çıkan gelin ve damat, otel önündeki taraftarlarla birlikte üçlü çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi. Kafilede Batshuayi de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi. Kafilede Batshuayi de yer aldı.