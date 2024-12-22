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Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 Yenerek Zirve Farkını 8 Puan'a Çıkardı

Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 yenerek Süper Lig'deki namağlup unvanını sürdürdü ve liderlik farkını 8 puana çıkardı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:36
Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 Yenerek Zirve Farkını 8 Puan'a Çıkardı

Galatasaray'dan Farklı Galibiyetle Zirve Yolunda İlerleme

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, maçı 5-1 gibi farklı bir skorla kazanarak zirvede puan farkını artırdı.

Maçın Özeti

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşen maçta, Galatasaray hızlı başladı ve 4. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle öne geçti. Hızlı bir yanıt veren Kayserispor, 14. dakikada Stephane Bahoken ile eşitliği sağladı. Ancak, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ile tekrar öne geçen Galatasaray, devreyi 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, 51. dakikada Yunus Akgün, 71. dakikada Osimhen ve 87. dakikada tekrar Barış Alper’in golleriyle skoru 5-1'e taşıdı.

Namağlup Serisi Devam Ediyor

Galatasaray, ligdeki 16. mücadelesinde 14. galibiyetini elde ederek toplam puanını 44'e çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile aradaki farkı 8 puana çıkardı.

Ayrıca, sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 20 maçta mağlup olmadan serisini sürdürdü.

Deplasman Rekorları ve Öne Çıkan İsimler

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazanarak 7'de 7 yaptı. Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezon 16. haftasında yaşayan ekip, Kayseri'de 5-1 ile galip gelerek kendi rekorunu geliştirdi.

Bu maçta Victor Osimhen, Galatasaray kariyerinde 12. golünü atarken, Barış Alper Yılmaz 8. golüne ulaştı ve en golcü sezonunu yaşıyor. Yunus Akgün ise attığı şık golle maçı renklendirdi.

Defansif Problemler

Galatasaray, ligde bu sezon çıktığı 16 maçın 12'sinde kalesinde gol gördü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, daha önceki sezonlara göre savunma hattında zayıf bir performans sergilemekte.

Galatasaray, Kayserispor karşısında elde ettiği bu farklı galibiyetle, hem namağlup unvanını sürdürdü hem de Süper Lig'deki liderliğini güçlendirdi.

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