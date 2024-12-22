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Galatasaray, Kayserispor'u İlk Yarıda Geçti: 2-1

Trendyol Süper Lig'deki Kayserispor-Galatasaray maçı, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:33
Galatasaray, Kayserispor'u İlk Yarıda Geçti: 2-1

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonuçlandı

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın heyecan verici maçı Bellona Kayserispor ile Galatasaray arasında oynandı. İlk yarıda Galatasaray, 2-1'lik üstünlükle işi tamamladı.

Maçın Gelişimi

Maçın 4. dakikasında Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta, Jakobs'un ortası Attamah'ın eline çarptı. Pozisyonu değerlendiren hakem, penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Osimhen, takımını 1-0 öne geçirdi.

7. dakikada, Bahoke'in kafa pasında Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza yayı üzerindeki şutu, kale direğinin dibinden auta çıktı.

14. dakikada Kayserispor, beraberliği sağladı. Ali Karimi'nin kullandığı kornerde, Bahoke'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

29. dakikada Osimhen'in ortasında, Yunus Akgün'ün şutunu kaleci Onurcan Piri kurtardı, ancak dönen topu Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 1-2.

41. dakikada Ali Karimi'nin şutunu kaleci Muslera, son anda köşe ile çıkardı. 45. dakikada ise Cardoso'nun şutu, az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

İlk yarı sonunda Galatasaray, 2-1'lik skorla önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor ile Galatasaray RHG Enertürk Enerji...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor ile Galatasaray RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Osimhen (sağda), rakibi Attamah (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor ile Galatasaray RHG Enertürk Enerji...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor ile Galatasaray RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Osimhen (sağda), rakibi Attamah (solda) ile mücadele etti.

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