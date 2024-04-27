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Galatasaray kendi rekorunu kırdı: 22 maçtır yenilgi yok

Deplasmanda karşılaştığı Adana Demirsporu 3-0 mağlup etmeyi başaran Galatarasay, ligde liderliğini sürdürüyor. Son 15 maçta galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, kendi rekorunu da kırdı.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 12:01
Galatasaray kendi rekorunu kırdı: 22 maçtır yenilgi yok

Dün (26 Nisan), deplasmanda Adana Demirspor’la mücadele eden Galatarasay, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi'nin golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti. Son 22 maçta hiç yenilgi almayan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşma ile birlikte 15 maçlık galibiyet serisine ulaştı.

Süper Lig’de 15 maçtır kazanan taraf olan Galatasaray, kendi rekorunu da kırmayı başardı. Geçen sezonda, Beşiktaş’a ait olan rekoru 14 maçlık galibiyet serisi ile kıran sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise 15 maçla kendi rekorunu kırmış oldu.

Gol krallığında zirve değişti: Icardi 1 numara

Galatasaray kendi rekorunu kırdı

Adana Demirspor karşısında, uzatma dakikalarında gol bulan Mario Icardi ise Lig’deki gol krallığı tablosunu değiştirdi. Lig’de 21. Golünü atan Icardi, zirveye yerleşti. Icardi’yi 20 golle Fenerbahçeli Edin Dzeko takip ediyor.

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