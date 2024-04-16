Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: “TFF seçimi erkene çekilmeli”

Kulüpler Birliği Vakfı’nın merkezinde yapılacak olan toplantıya katılmadan önce gazetecilerle konuşan Dursun Özbek, Süper Lig’de yer alan kulüplerin ortak görüşünün, TFF’nin yönetiminin başarılı olmadığı yönünde olduğunu ifade etti. Erken seçim taleplerini defalarca kez dile getirdiklerini belirten Özbek, bunun için yeterli sayıda imza toplanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

"Kulüpler arası birlik bozulmamalı"

Dursun Özbek, erken seçim için başlatılan imza kampanyasının gerekli olmadığına, bu konuyu diyalog kurarak da çözüme ulaştırılabileceğine dikkat çekti. TFF tarafından erken seçimin 18 Temmuz olarak duyurulmasına değinen Özbek, “Bize göre seçim çok daha erken yapılmalı. Bunu diyalog yolu ile halletmek istiyoruz. Çünkü imza verenler ile vermeyenler arasındaki birlik zedelenebilir. Zaten Mehmet Büyükekşi de erken seçime olumlu bakıyor. Türk futbolunun menfaati önde tutulmalı ve bu nedenle de seçim bir an önce yapılmalı. İmza toplamak yerine görüşmelerle bu erken seçimi yaptırma niyetindeyiz. Böylece bölünmenin de önüne geçebiliriz” şeklinde konuştu.

Defalarca kez Mehmet Büyükekşi ile görüştüğünü ifade eden Özbek, konuşlara dair ayrıntıları vermenin doğru olmayacağını belirtti. Dursun Özbek, Galatasaray’ın en önem verdiği konunun ise birlikteliğin korunması olduğunun altını çizdi.