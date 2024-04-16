Bist 100
9.591,06 0%
DOLAR
32,5 0,25%
EURO
34,6 0,27%
ALTIN
2.468,64 -0,09%

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: “TFF seçimi erkene çekilmeli”

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 18 Temmuz’da gerçekleştirileceğini duyurduğu seçimle ilgili konuştu. Özbek, “seçimin daha erkene çekilmesi gerek” dedi.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 17:19
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: “TFF seçimi erkene çekilmeli”

Kulüpler Birliği Vakfı’nın merkezinde yapılacak olan toplantıya katılmadan önce gazetecilerle konuşan Dursun Özbek, Süper Lig’de yer alan kulüplerin ortak görüşünün, TFF’nin yönetiminin başarılı olmadığı yönünde olduğunu ifade etti. Erken seçim taleplerini defalarca kez dile getirdiklerini belirten Özbek, bunun için yeterli sayıda imza toplanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

"Kulüpler arası birlik bozulmamalı"

Dursun Özbek, erken seçim için başlatılan imza kampanyasının gerekli olmadığına, bu konuyu diyalog kurarak da çözüme ulaştırılabileceğine dikkat çekti. TFF tarafından erken seçimin 18 Temmuz olarak duyurulmasına değinen Özbek, “Bize göre seçim çok daha erken yapılmalı. Bunu diyalog yolu ile halletmek istiyoruz. Çünkü imza verenler ile vermeyenler arasındaki birlik zedelenebilir. Zaten Mehmet Büyükekşi de erken seçime olumlu bakıyor. Türk futbolunun menfaati önde tutulmalı ve bu nedenle de seçim bir an önce yapılmalı. İmza toplamak yerine görüşmelerle bu erken seçimi yaptırma niyetindeyiz. Böylece bölünmenin de önüne geçebiliriz” şeklinde konuştu.

Defalarca kez Mehmet Büyükekşi ile görüştüğünü ifade eden Özbek, konuşlara dair ayrıntıları vermenin doğru olmayacağını belirtti. Dursun Özbek, Galatasaray’ın en önem verdiği konunun ise birlikteliğin korunması olduğunun altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz zammı o emekliye yarayacak! 12.500 TL- 15.000 TL yükselecek

Öksürüğü bıçak gibi kesen mucize karışım! İki malzemeyle öksürüğe son

En eski elektrik süpürgesini bile canavara çeviriyor! 3 yöntemle süpürgenin gücünü beşe katlayın

36 aylık söz veren emekliye tek seferde 68.000 TL nakit! ING Bank 08.00'da duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

36 aylık söz veren emekliye tek seferde 68.000 TL nakit! ING Bank 08.00'da duyurdu

En eski elektrik süpürgesini bile canavara çeviriyor! 3 yöntemle süpürgenin gücünü beşe katlayın

Öksürüğü bıçak gibi kesen mucize karışım! İki malzemeyle öksürüğe son

Temmuz zammı o emekliye yarayacak! 12.500 TL- 15.000 TL yükselecek

Botokssuz botokslu gibi gösteren mucize yağ! 1 damlasıyla kırışıklıkları dümdüz ediyor

Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan teknik! İçi dışı lokum gibi pişiyor

Promosyon bekleyene müjde! Tek seferlik değil: Artık her Nisan ve Ekim'de ödenecek

Citroen yeni modelinde fiyat kırdı! Baş döndüren fiyata satışa çıkıyor

Asgari ücrete Temmuz zammı kesinleşti! Çıkacağı seviye işçiyi şok edecek

Emeklilere oh çektiren kredi müjdesi! Artık o parayı ödemeyecekler

Altın kahini alarm zilini çaldı! 3500 TL öncesi son alım fırsatı doğdu

Toz deterjan ve kağıt havlu indirimi stok yaptırır! BİM 16 Nisan indirimi başlıyor