Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek’ten açıklama: “Yeniden aday oluyorum”

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yer alan Anadolu Oditoryumu'nda yapılan Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı’nda söz alan Başkan Dursun Özbek, 25 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, “Bize emanet etmiş olduğunuz bu onurlu görevi, hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Takımımız için çalışmaktan da hiç yorulmadık. Sizin verdiğiniz destek de bizim için çok önemliydi. Biliyorsunuz, 25 Mayıs’ta seçimli olağan genel kurulumuz olacak. Huzurunuzda, bu onurlu görev için tekrar aday olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.